СБУ не прекращает охоту на граждан, посещавших Крым

Служба Безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Херсонской области по подозрению в «участии в незаконной оккупации Крыма». Его собираются судить за государственную измену.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подозреваемый, которого задержали ещё в марте, сегодня «признал свои преступления».

По заключению украинских следователей, он является добровольцем самообороны Крыма весны 2014 года и имеет медаль «За возвращение Крыма». Материалы с его «признательными показаниями» следственные органы Украины готовятся передать в суд.

СБУ ведёт «активную работу» и с бывшими гражданами Украины, проживающими в Крыму, а также устраивает провокации в отношении российских военнослужащих.

Напомним, что ранее сотрудники СБУ задержали, а фактически – похитили, на территории Херсонской области двух крымских пограничников. Их обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Ещё раньше украинские силовики похитили на пограничном переходе российского военнослужащего, бывшего гражданина Украины, выманив его на встречу под предлогом передачи аттеста об окончании вуза.

Украина, Лена Данилова

Украина. Другие новости 07.07.17

07.07.17 – время жениться: сегодня и завтра на Крым обрушится свадебный бум. / Овсянников собрал руководителей СМИ Севастополя для разговора «без записи». / 07 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»