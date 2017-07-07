Дембельский аврал: правительство Севастополя «бросило все силы» на нужды дачников – в количестве двух сотрудников

Правительство Севастополя выделило «новый штат» для оформления дачных участков. Об этом сообщил начальник управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Сергей Прямков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оптимизацию рабочего процесса по оформлению садоводческих участков севастопольские земельщики возложат на двух человек. В правительстве считают, что этого вполне достаточно, чтобы снять напряжение в земельном вопросе среди севастопольских дачников.

Напомним, что в конце июня врио губернатора Дмитрий Овсянников распорядился о создании спецкомиссии, которая будет работать над проблемами садоводов. При этом врио заверил, что работа над провальным генпланом города будет остановлена.

Наблюдатели выражают сомнение, что новый штат из двух человек справится с проблемами 120 тысяч севастопольских дачников.

Кроме того, эксперты полагают, что генплан не остановлен, а лишь отсрочен до сентябрьских выборов губернатора Севастополя.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 07.07.17

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