Волны выбросили на берег Керчи очередного мертвого дельфина, в Балаклаве – шесть / Причины смерти местные власти не волнуют

Бушевавший на этой неделе шторм вновь выбросил на побережье Крыма мёртвых дельфинов.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», на аршинцевском пляже Керчи местная жительница обнаружила мертвую азовку с раной на голове. Еще шесть трупов морских млекопитающих накануне нашли на пляже Балаклавы активисты проекта в защиту черноморских дельфинов Serene Sea/Море голосов.

Керчанка сообщила о находке в единую диспетчерскую службу.

«Мне сказали, что передадут коммунальщикам, и они уберут дельфина. Я спросила, а что разбираться, почему дельфин погиб, никто не будет? Они сказали, что не будут. Очень жаль дельфиненка, и он не последний, который погибает, а никого это не волнует», – цитирует женщину городской сайт kerch.com.ru.

Морские биологи экологического проекта в защиту черноморских дельфинов Serene Sea/Море голосов, посмотревшие фотографии погибшего дельфина, сообщили РИА «Новый День», что взрослая азовка истощена, погибла несколько дней назад, скорее всего, от вирусной инфекции, а «рана – это камнями кожу оборвало».

«Азовки – дельфины, находящиеся на грани исчезновения, и участившиеся случаи могут указывать на стремительное ухудшение экологии моря. Морбилливирус китообразных – инфекция, возникшая в результате мутации вируса кори и чумы рогатого скота, проникших в море вследствие загрязнений стоками и отбросами животноводства. Азовки особенно уязвимы, это очень нежные и хрупкие создания, они могут быстро погибнуть в результате стресса, либо ослабления иммунитета, либо голода. Чтобы организм мог бороться с инфекцией, должен быть хороший иммунитет, а также хорошее питание. Соответственно, если даже они не попадают в сети, на что приходится львиная доля случаев смерти, они могут быть ослаблены от отсутствия рыбы. Инфекция, присутствующая в крови, может начать быстро развиваться и привести к гибели в страшных муках. Азовки, как лакмусовая бумага состояния моря», – объяснили биологи, добавив, что «поэтому и плохо, что никто не хочет разбираться».

Отметим, что крымские чиновники пока реагируют лишь на совсем уж вопиющие случаи. Как уже сообщал РИА «Новый День», в начале этой недели на пляж «Песчаная балка» под Феодосией выбросило двухметровую афалину, к телу которой был привязан кусок бетона в прорезиненном чехле. Историей заинтересовалась Прокуратура РК, поручившая полиции провести проверку по факу жестокого обращения с животными.

В свою очередь, в Общественной палате полуострова предложили ужесточить наказание по статье 245 УК РФ, и за убийство дельфинов отправлять живодеров в места лишения свободы на 10 лет.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 07.07.17

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