Пьяный уралец ударил стюардессу во время полёта в Симферополь

В аэропорту «Симферополь» задержан мужчина, который во время рейса Екатеринбург-Симферополь устроил дебош и ударил бортпроводницу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация об инциденте на борту поступила во время полёта на пульт отделения транспортной полиции аэропорта «Симферополь».

«Информация о буйном мужчине на борту самолета поступила от командира воздушного судна. Он сообщил, что во время полета в салоне самолета произошел конфликт, в ходе которого один из пассажиров ударил стюардессу», – говорится в сообщении.

Сразу после посадки дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов, медицинское освидетельствование показало, что 48-летний житель Свердловской области был пьян.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Сбоев в расписании полётов из-за этого инцидента не произошло.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 07.07.17

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