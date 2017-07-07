Концертный мошенник выплатит полмиллиона обманутым крымчанам – или отработает в колонии

Суд Киевского района Симферополя вынес приговор Константину Лунькову за мошенничество с концертными билетами на территории республики Крым.

Он и его фирма организовали продажу билетов на концерты, заранее зная, что они не состоятся. Концерты объявлялись перенесёнными или сорванными по форс-мажорным обстоятельствам, деньги зрителям не возвращались Согласно приговору осуждённый должен выплатить владельцам билетов 500 тысяч рублей за несостоявшиеся концерты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Луньков сегодня осуждён на три года за мошенничество при продаже билетов на несостоявшийся концерт «Дискотека 80-х» на стадионе «Локомотив». Он обязан вернуть деньги за билеты 108 потерпевшим.

На суде обвиняемый заявил, что денег у него нет. В таком случае ему придётся работать в колонии на возмещение ущерба.

Как сообщал «Новый День», афериста задержали в сентябре прошлого года и предъявили обвинение в «мошенничестве в особо крупных размерах». Тогда потерпевшими полиция признала более 60 человек, общая сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

Интересно, что до момента задержания Луньков уже «провернул» несколько махинаций, однако обманутые зрители получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Кстати, на суде Луньков не раскаялся. На счету у него несостоявшиеся «Дискотека-80», концерт Александра Серова в Керчи, представление «Московский цирк на льду», ретро-концерт «Легенды СССР», байк-шоу «Бензин».

Симферополь, Лена Данилова

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