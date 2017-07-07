Пятница, 7 июля 2017, 14:55 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

, ,

Обматеривший школьницу балаклавский учитель заплатит приличный штраф

Обматеривший школьницу балаклавский учитель заплатит приличный штраф

В Балаклаве школьный педагог во время урока позволил себе высказывание в нецензурной форме в отношении своей ученицы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры по Севастополю, мать девочки написала заявление об оскорблении чести и достоинства своей несовершеннолетней дочери в присутствии других учеников.

Сотрудники ведомства провели проверку, по результатам которой возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и передали в суд.

Судья Балаклавского районного суда города Севастополя признал несдержанного учителя виновным и оштрафовал его на 18 тысяч рублей.

Балаклава, Оксана Мурзина

Балаклава. Другие новости 07.07.17

Концертный мошенник выплатит полмиллиона обманутым крымчанам – или отработает в колонии. / Пьяный уралец ударил стюардессу во время полёта в Симферополь. / Волны выбросили на берег Керчи очередного мертвого дельфина, в Балаклаве – шесть. Причины смерти местные власти не волнуют.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

На страницах украинских СМИ обсуждают способы «ликвидации проблемы» Керченского моста

Концертный мошенник выплатит полмиллиона обманутым крымчанам – или отработает в колонии

Пьяный уралец ударил стюардессу во время полёта в Симферополь

Волны выбросили на берег Керчи очередного мертвого дельфина, в Балаклаве – шесть

Дембельский аврал: правительство Севастополя «бросило все силы» на нужды дачников – в количестве двух сотрудников

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости