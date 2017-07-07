Обматеривший школьницу балаклавский учитель заплатит приличный штраф

В Балаклаве школьный педагог во время урока позволил себе высказывание в нецензурной форме в отношении своей ученицы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Прокуратуры по Севастополю, мать девочки написала заявление об оскорблении чести и достоинства своей несовершеннолетней дочери в присутствии других учеников.

Сотрудники ведомства провели проверку, по результатам которой возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и передали в суд.

Судья Балаклавского районного суда города Севастополя признал несдержанного учителя виновным и оштрафовал его на 18 тысяч рублей.

Балаклава, Оксана Мурзина

Балаклава. Другие новости 07.07.17

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