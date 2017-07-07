На страницах украинских СМИ обсуждают способы «ликвидации проблемы» Керченского моста

Украина, Июль 7 (Новый День, Лена Данилова) – Украинские аналитики намекают, что в отношении Керченского моста не повредит «немного экстремизма».

Издание «Обозреватель» (Украина) сегодня объясняет читателям, как «ликвидировать проблему моста», избежав судебных процессов с Россией по «незаконному строительству».

«Возможно, Украине следует перейти к более радикальным методам диалога, которые помогут воспитать у оккупантов чувство уважения к интересам соседей? Вариант рискованный, но ведь и игра стоит свеч», – так пишет украинское издание, и предлагает обратиться к небезысвестному Ленуру Ислямову, организатору блокады Крыма, который, по их мнению, найдёт прорехи в защите моста.

Кроме того, украинцы считают, что «вариант с падением моста исключать никак нельзя», потому что украинские инженеры ранее признали, что строительство идёт в «неправильном месте и неправильным способом». Такая естественная «ликвидация проблемы», по их словам, стала бы для Украины «царским подарком».

Как сообщал «Новый День», в марте этого года для обеспечения антитеррористической безопасности Крымского моста приняты дополнительные меры: проведена инвентаризация электросетевого хозяйства, также все объекты ТЭК прошли категоризацию, только после которой были актуализированы их паспорта безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Крым. Другие новости 07.07.17

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