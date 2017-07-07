Крым полностью независим от «укрооператоров»: новая линия российской связи преодолела Керченский пролив

Российский оператор «Миранда-медиа» сообщил о запуске второй волоконно-оптической линии через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», прокладка нового оптоволоконного кабеля протяжённостью 905 километров длилась пять месяцев, для него была использована инфраструктура Крымского энергомоста (на участке Симферополь-Ростов-на-Дону).

Нитка должна полностью обеспечить потребности всего полуострова.

«Этого хватит, чтобы обеспечить потребности всего Крыма связью: интернетом, телефонией, телевидением» – цитируют РИА Новости российского оператора.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 07.07.17

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