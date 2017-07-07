Ювелирная воровка: продавщица ловко подменила драгоценности на бижутерию

Продавщица украла из ювелирного магазина четыре золотые цепочки на сумму более 176 тысяч рублей. Она сумела подменить драгоценности бижутерией, тщательно подобранной по весу и дизайну.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уличённая 30-летняя работница магазина призналась в краже и заявила, что мотивом преступления стал непогашенный кредит. Подменив драгоценности на похожую бижутерию, она сдавала золото в ломбард и выплачивала деньги.
Пропажу обнаружил хозяин магазина и обратился в ОМВД Судака. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину». Девушке грозит пять лет тюрьмы.
Судак, Лена Данилова
Судак. Другие новости 07.07.17
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