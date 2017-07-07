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Ургант старший и Михаил Полицеймако угодили в чёрную базу «Миротворца»

Ургант старший и Михаил Полицеймако угодили в чёрную базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» добавил в свои списки актеров Андрея Урганта, Михаила Полицеймако, Марию Аронову. Об этом сообщил телеканал «360».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», актерам вменяют «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность».

На днях в базу «Миротворца» попал еще один российский артист – Митя Фомин, солист группы Hi-Fi.

Также в скандальных списках «Миротворца» числятся Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Валерий Леонтьев, Стас Костюшкин, Вячеслав Малежик.

И даже «человек мира» – российский путешественник Федор Конюхов, родившийся на Украине.

Напомним, украинский интернет-сайт «Миротворец» открыт в 2014 году и позиционирует себя как интернет-представительство «Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия обладателей. Этих людей авторы ресурса без суда и следствия называют сепаратистами или «агентами Кремля». После публикации на сайте личных данных, включая адреса, Олеся Бузины и Олега Калашникова – они были убиты. Среди партнёров ресурса (с момента открытия и вплоть до 13 мая 2016 года) числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомственные структуры страны.

Киев, Вера Филатова

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