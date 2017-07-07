Парламентариям ОБСЕ неймётся: плодят антикрымские резолюции

По мнению Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Россия должна «воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», такая формулировка содержится в новой антироссийской резолюции ПА ОБСЕ, проект которой был принят в пятницу общим комитетом по политическим вопросам и безопасности на сессии организации в Минске.

Кроме того, автор документа, замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт, вновь обвинила Россию в размещении своих «гибридных сил» на территории Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что российская сторона, голосовавшая против принятия документа, настаивает, что термин «аннексия» некорректен, так как присоединение полуострова произошло в результате народного референдума. По мнению депутата Николая Рыжака, резолюция построена на «политических клише», а действительно важные вопросы, такие как рост военной напряженности в регионе и возрождаемая на Украине «идеология фашизма», госпожа Седерфельт попросту не заметила.

По проекту резолюции еще предстоит голосование всей ассамблеи. Затем, как ожидается, парламентарии будут голосовать за итоговую декларацию, в которую включат все принятые резолюции. Совещаться парламентарии будут до 9 июля.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.07.17

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