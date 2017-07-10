В Госдуме подходит к финишу обсуждение курортного сбора – выше ста рублей не разрешат

Госдума сегодня обсудит во втором чтении законопроект о введении курортного сбора в регионах. Эксперимент, одобренный в 1-м чтении, должен коснуться Крыма, Ставрополья, Краснодарского и Алтайского края.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законотворцы планируют не поднимать сбор более 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего. Ставка может падать и до нуля, в зависимости от сезона, статуса курорта и времени отдыха.

Правительство РФ предлагало начать эксперимент с 1 января 2018 года и продлить его на пять лет. По итогам пятилетнего экперимента будет принято решение, продлевать ли жизнь курортному сбору.

«После возвращения региона (Крыма) в Россию, большой поток туристов создал нагрузку, к которой наша инфраструктура была просто не готова. Как следствие – мы достаточно часто слышим претензии к качеству оказываемых услуг. И с этой точки зрения курортный сбор – вынужденная мера, позволяющая поддержать наши курорты», – прокомментировал инициативу депутат Госдумы от республики Крым Дмитрий Белик.

Деньги от сбора хотят пустить на формирование Фонда развития курортной инфраструктуры и последующего финансирования развития курортной сферы в России. Бюджетные ассигнования Фонда могут быть направлены адресно на работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 10.07.17

Певицу Алёну Свиридову довела до бешенства ночная атмосфера курортной Феодосии (СКРИН). / 10 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Европа решилась на обострение: ОБСЕ призывает Россию вернуть Крым Украине. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»