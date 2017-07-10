Украина требует у ООН деньги на крымских переселенцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием пообещал подумать о финансовых проблемах переселенцев из «оккупированного» Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Парубий насчитал 20 тысяч одних только крымских татар, «спасшихся от оккупации».

В ответ Гутерреш развёл руками – «я могу только извиняться», но не дал конкретных обещаний финансовой помощи «Украине, которая сталкивается с такими проблемами».

Как сообщал «Новый День», из Крыма, в 2014 – 2016 годах, выехали всего 23 тысячи человек, в то же время, население полуострова пополнилось более, чем на 200 тысяч украинских граждан.

Кроме того, известно, что 1,9 миллионов долларов, выделенных Украиной в июле 2014 года для крымчан и севастопольцев, которые решили переехать «на родину», были через три месяца урезаны на 40 %, а на сегодняшний день, как пишет украинская пресса, существуют серьёзные проблемы с «обеспечением временного проживания на территории Украины крымских переселенцев».

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 10.07.17

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