Началось асфальтирование морской части автодорожного моста через Керченский пролив

Стартовал очередной этап строительства Керченского моста – укладка асфальтобетона на готовых пролётах. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия. После того, как будут окончательно готовы конструктивы автодорожной части моста, они приступят к укладке верхнего слоя асфальта.

Напомним, что 200 метров асфальтобетона уже уложено на четырёх пролётах моста на острове Тузла.

Толщина покрытия составляет шесть сантиметров, на него ушло около 400 тонн асфальтобетонной смеси. «Сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве работ – всё это обеспечит Крымскому мосту асфальт высочайшего класса», – подчеркнул главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов.

Керчь, Лена Данилова

Керчь. Другие новости 10.07.17

Украина требует у ООН деньги на крымских переселенцев. / В Госдуме подходит к финишу обсуждение курортного сбора – выше ста рублей не разрешат. / Певицу Алёну Свиридову довела до бешенства ночная атмосфера курортной Феодосии (СКРИН). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»