Украинские СМИ распространили «признание» задержанного СБУ российского добровольца Агеева

На Украине заявляют, что задержанный на территории ЛНР российский гражданин Виктор Агеев признал себя российским контрактником.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», приводятся в том числе слова ополченца о том, что он приехал на Украину «защищать братский народ».

Стоит отметить, что обильные «эксклюзивные признания» Агеева приведены украинским телеканалом ТСН в пространном текстовом варианте «интервью». В самом кортком видеосюжете нет прямого заявления российского гражданина о том, что он на данный момент является действующим контрактником российской армии. Лишь в одном из моментов видео Агеев согласно кивает на утверждение закадрового голоса украинского журналиста об отправке военнослужащего в Луганск «сразу после подписания контракта с Минобороны РФ».

В среду, 28 июня, сайт BBC сообщил, что Агеев попал в плен в Луганской области. По данным украинских СМИ, Агеев находится в СИЗО в Старобельске Луганской области. Его арестовали «по подозрению в терроризме». Вместе с ним по этому делу проходят еще трое жителей Луганской области.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что все четверо были арестованы без права внесения залога. Расследованием дела занимается следственный отдел управления Службы безопасности Украины по Луганской области.

В Минобороны РФ заявили, что Виктор Агеев, который по версии BBC, является российский военнослужащим на контрактной основе, военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ не проходил – он был срочником и уволился в запас в мае 2016 года в установленном порядке.

Информация о том, что Агеев служит по контракту в военном ведомстве, назвали вымыслом украинских пропагандистов.

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 10.07.17

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