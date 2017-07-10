Администрация Симферополя: одного рынка в городе мало – надо три

Для решения проблемы стихийной торговли в Симферополе необходимо построить три рынка. Об это сделал запись на своей странице в Facebook первый заместитель главы симферопольской администрации Александр Овдиенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник признал, что со стихийной торговлей за истекшие полгода горадминистрации справиться не удалось.

«Измучились уже все –и стихийщики, и администрация и сопредельные структуры», – сокрушается Овдиенко. И предлагает выход: чтобы удовлетворить всех бабушек и дедушек, которые выносят свои товары на продажу стихийным способом, нужно выстроить три новых рынка – вещевой, продуктовый и строительный. Для этого, правда, нужно еще найти инвесторов, а заодно создать «действенную транспортную систему».

Заметим, что замглавы администрации Симферополя не слишком жалует «бабушек и дедушек» с товаром, «которые из своей далекой и забитой деревни, приволокли его куда хватило сил, прямо в центр города ....». Он называет их на своей странице «недофермерами» и возмущается мусором, который они оставляют в городе.

Как сообщал «Новый День», горадминистрация Симферополя не раз брала на себя амбициозные обязательства искоренить стихийную торговлю – например, в октябре прошлого года мэр Геннадий Бахарев обещал сделать это за месяц.

Тогда же глава Крыма потребовал ликвидировать незаконные лабазы, к которым имеют прямое отношение депутаты горсовета – в частности, Сергей Попов. Его даже предлагали исключить за это из партии «Едина Россия». Судя по признаниям Овдиенко, эффекта эти меры пока не дали.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 10.07.17

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