Черноморский флот «взял на мушку» американо-украинские учения вблизи Одессы

Совместные учения украинских и американских моряков стартовали в Чёрном море. Они будут находиться под наблюдением сил Черноморского флота России, включая разведку, сопровождение кораблей и работу наземных станций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «Sea Breeze» начались в море вблизи Одессы, в них задействованы более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав – более трёх тысяч человек из 17 стран мира.

Спецстредства Черноморского флота будут задействованы на весь период учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма,.

С американской стороны «Sea Breeze» руководит капитан 1-го ранга Тейт Вестбрук. Он сказал, что часть мероприятий пройдёт в режиме «свободной игры», одним из элементов будет отработка противолодочной операции в Чёрном море.

На учения от США направлены два оснащенных управляемыми ракетами корабля – крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик выразил предположение, что украинские военные могут воспользоваться «Sea Breeze» для провокаций в Чёрном море – например, продемонстрировать свою «удаль» возле вышек «Черноморнефтегаза». В Госдуме России предупредили, что лучше не шутить с российским флотом.

Учения «Sea Breeze» проходят уже в 15 раз, первые прошли в 1997 году. В этот раз, кроме США и Украины, в них участвуют Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Канада, Франция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и Швеция.

Севастополь, Лена Данилова

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