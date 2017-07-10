На Украине обвинили мультик «Маша и медведь» в формировании «обаятельного образа агрессивной России»

«Совет общественной безопасности» города Одесса внес предложение о запрете к просмотру на Украине мультфильма «Маша и медведь». Девочку Машу и ее косолапого друга одесские активисты заподозрили в формировании «чересчур положительного имиджа России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение активных украинских общественников направлено ​​в Госкомитет телевидения и радиовещания Украины и другие компетентные госслужбы.

«В этом, казалось бы, обычном мультфильме для маленьких зрителей российские пропагандисты отправляют детям чёткий месседж: медведь, который традиционно считается символом России и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», – сказано в обращении.

Таким образом, утверждают активисты, мир получает искаженное мультпослание, где «образ жестокой России заменяется мягким и добрым».

Киев, Вера Филатова

Киев. Другие новости 10.07.17

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