В Крыму теневым владельцам объектов размещения предложено «сдаться». Налоговая посоветовала – как

Предпринимателей, которые легально сдают жилье отдыхающим – больше, чем тех, кто занимается этим бизнесом нелегально. Об этом свидетельствуют последние данные УФНС Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новости», крымские частники, сдающие «домики у моря», постепенно переходят в легальное поле.

Вместе с тем, никто не хочет платить налог за межсезонье, поэтому как войти в сезон и выйти из него – объяснил на пресс-конференции заместитель руководителя УФНС России по РК Риза Алиев.

Налоговики советуют предпринимателям пользоваться механизмами, которые в российском законодательном поле «просты и удобны»: получить патент или свидетельство индивидуального предпринимателя (ИП). Тогда хозяин такого «домика у моря» может перед началом сезона открыть ИП, а после сезона его закрыть – и никаких сложностей и дополнительных расходов. Кстати, специалисты сравнили эту ситуацию с украинским периодом, когда ликвидация ИП была сложным делом.

Также Алиев отметил, что собственное жилье, неоформленное как гостиница, можно сдавать внаём – это не возбраняется гражданским кодексом РФ. Но при этом главный налоговик Крыма подчёркивает, что «проверки будут».

Кроме того, он отметил, что довольно большое количество объектов оформлены как жилые дома, при этом гражданский кодекс не запрещает сдавать свою собственность в аренду, а объекту недвижимости не обязательно присваивать статус гостиничного учреждения.

«В то же время, поставлена задача местным органам власти, чтобы в сплошном порядке были инвентаризированы полностью все подобные объекты», – подчеркнул Алиев.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 10.07.17

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