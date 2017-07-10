Докричаться до небес: Госдума придумала, как быстро узаконить отказ от украинского гражданства

Жителям Украины при получении гражданства РФ разрешат публично отказываться от украинского подданства. Поправку в законопроект внесут завтра, 11 июля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы считают, что такая мера необходима жителям Украины в случае, если они не могут по разным причинам получить справку о выходе из гражданства на Украине.

По словам главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова, Украина попросту перестала выдавать такие справки.

На данный момент открытым остается вопрос: присяга подданного РФ будет приноситься до получения гражданства или же во время процедуры.

По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, вопрос об отказе от справок из Украины поднимался и спикером ГД Вячеславом Володиным в отношении жителей Крыма и Севастополя. Володин говорит о том, что поправка значительно упростит получение гражданства для крымчан, у которых до сих пор возникают с этим проблемы.

Однако, нашлись и оппоненты подобной инициативы. «Что значит, публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое», – заявил бывший заместитель главы ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

По его словам, Украина продолжит считать таких людей гражданами своей страны, и, в случае если человек, получивший гражданство РФ, окажется на территории Украины, его могут обвинить в соответствующих преступлениях», – цитирует «Коммерсант» президента фонда «Миграция XXI век».

Москва, Вера Филатова

Москва. Другие новости 10.07.17

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