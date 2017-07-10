Крымстат: за водкой – в Евпаторию, за закуской – в Симферополь. В Ялту – за лёгким удивлением

Крымстат опубликовал оперативную информацию о потребительских ценах в разных городах Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое, что бросается в глаза: Ялта, вопреки расхожему мнению, не по всем показателям является самым дорогим местом в Крыму.

Так самая дорогая говядина на кости (337 руб/кг) – в Евпатории и Керчи. Там же максимальной цены достигает говяжья печень (315 руб/кг). Бескостное мясо, курятина и сосиски дороже все же в Ялте.

С ценами на сырокопченую колбасу интереснее: в Симферополе, Керчи и Евпатории она стоит примерно одинаково, около 948 руб/кг, а в Ялте – 762. Это при том, что стоимость вареной колбасы везде колеблется вокруг цифры 385.

Селедка везде стоит 240-250 руб/кг, а в Ялте – 231. Рекорд по сливочному маслу (и прочим молочным продуктам) держит Керчь, по подсолнечному – Ялта.

Сахар-песок дороже в Симферополе – в прочих городах он стоит менее 50 руб/кг. Зефир и конфеты дороже в Ялте, кофе и хлеб – в Евпатории.

Овощи, которые принято называть «борщевым набором» дороже обойдутся в Керчи, огурцы и помидоры – в Ялте.

Водку имеет смысл покупать в Евпатории, крепленое вино и местное шампанское – в Ялте. 200-граммовый стаканчик кофе в Симферополе стоит в среднем 71 руб, в Евпатории – 86, в Керчи и Ялте 74.

Поужинать в крымских ресторанах одному человеку можно на 2 тыс 300 руб – кроме Ялты, там надо рассчитывать на 3 тыс 66 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.07.17

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