Депутаты и специалисты подвергли курортный сбор ревизии

Отдыхающие в санаториях должны быть освобождены от курортного сбора – так считают в Ассоциации оздоровительного туризма России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», позиция медицинского директора Ассоциации Михаила Данилова заключается в том, что людей, которые привезли свои личные средства, чтобы вложить их в своё здоровье, необходимо поощрить.

Они должны быть выделены в отдельную категорию, освобождённую от сбора. Если этого не сделать, считает Данилов, то курортные регионы, возможно, потеряют некоторые объёмы сборов, но при этом «относительный экономический эффект восстановления здоровья и продуктивности косвенно будет снижен». К тому же проявится отток отдыхающих из санаторного сегмента в отельный или частный, а лечебный туризм перейдёт, возможно, из здравниц России в Белоруссию или Прибалтику.

Для курортных регионов России необходимо найти решение, говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма, позволяющее «повысить привлекательность отдыха, целью которого, по сути, является здоровье и профессиональное долголетие».

Проблема курортного сбора сегодня же поднималась в Госдуме РФ. Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что необходимо снизить курортный сбор со 100 рублей, принятых в законопроекте от 23 июня, до 50. Кроме того, эксперимент нужно начать не ранее 1 мая 2018 года, чтобы заранее чётко прописать норму, согласно которой в каждом регионе должен быть создан общественный совет по контролю за целевым расходованием этих средств. А также – норму закона о распределении средств от сбора между региональным и муниципальным бюджетами. «Предложение комитета: в первый год в муниципальный бюджет зачислять 70%, в региональный – 30%, так как предстоит провести серьёзную работу на уровне региона, а со второго года зачислять все средства в муниципальный бюджет», – сформулировал А.Макаров.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил категорически против курортного сбора, заявив, что на поддержку неоюходимо выделить дополнительные бюджетные средства, а не отпугивать туристов.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 10.07.17

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