Россия спишет долги крымчанам, взявшим в украинских банках кредиты до 5 млн в рублёвом эквиваленте

Вопрос списания долгов жителей полуострова перед украинскими банками будет рассматриваться в Госдуме во вторник, 11 июля. Это предполагает полное прощение кредитов до пяти миллионов рублей, взятых в украинских банках, как физическими, так и юридическими лицами из резидентов республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Ещё в 2015 году Общественной палатой РК были собраны все материалы, с которыми Аксёнов вышел на Президента России с просьбой ускорить решение по этому вопросу. Владимир Путин, как пишет глава Крыма, «в интересах крымчан поддержал эту инициативу», и уже 11 июля изменения в «закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками» будут рассмотрены российскими парламентариями в первом чтении.

Это значит, что аресты имущества, принятые в отношении жителей полуострова, долг которых не превышает пяти миллионов, будут прекращены не позднее, чем через 90 дней после принятия соответствующего федерального закона.

«При этом весь процесс будет осуществляться Фондом защиты вкладчиков через Федеральную службу судебных приставов без участия граждан. Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича Путина и Правительство Российской Федерации за поддержку, которую мы получаем. Кроме того, спасибо Государственной Думе и всем законодательным органам власти, которые моментально реагируют на вопросы, касающиеся решения крымских проблем!» – пишет в Facebook Сергей Аксёнов.

Симферополь, Лена Данилова

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