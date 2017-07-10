Не до инвестиций: в Севастополе назвали «выпадающими доходами» льготы для СЭЗ – будут резать

Льготы, полученные участниками Свободной экономической зоны (СЭЗ) Севастополя, составляют «значительные суммы», налоговики считают их недополученными и «выпадающими доходами» бюджета города.

Об этом на аппаратном заседании правительства заявил руководитель УФНС по Севастополю Николай Приставка, передает корреспондент РИА «Новый день».

Он сообщил, что в первом квартале льготы по налогу на прибыль для участников СЭЗ составили 104 млн рублей, за 2017 год сумма льгот составила 410 млн рублей.

Приставка признал, что эти суммы являются инвестициями в развитие бизнеса, но для налогового ведомства он считает их «выпадающими доходами».

В качестве иллюстрации он привел пример двух севастопольских предприятий перерабатывающей отрасли, которые в 2017 году заплатили 6% от всех налоговых поступлений в бюджет по этой статье. После того, как они стали участниками СЭЗ и получили налоговые преференции, поток налогов в консолидированный бюджет, по словам чиновника, существенно сократился.

Добавим, что согласно закону о СЭЗ, резиденты в течение трех лет отчисляют в бюджет города 2% налога на прибыть. Ставка действует в первые три года, 6% – с четвертого по восьмой годы деятельности, 13,5% – с девятого года.

В июне правительство Севастополя заявило, что намерено отменить с 1 января 2018 пониженные ставки налогов для СЭЗ, посчитав льготы неэффективными для пополнения городского бюджета.

Напомним, 29 июля прошлого года, в своей первой речи на представлении в качестве нового главы региона, Дмитрий Овсянников заявил, что наряду с приоритетными направлениями развития города, связанными с его статусом федерального значения и исторической ролью в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, «своё ключевое внимание» также получат и другие отрасли, а именно, – «будут реализовываться важнейшие инвестиционные проекты».

Севастополь, Ольга Николаева

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