Попытка номер два: аэропорт «Бельбек» может стать младшим братом «Симферополя» – если найдётся инвестор

Развитие гражданского сектора аэропорта «Бельбек» снова на повестке дня – об этом врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников говорил с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

Овсянников рассчитал, что аэропорт мог бы принимать рейсы из регионов РФ, удалённых от Крыма не более чем на 400-600 км. Это значит, что севастопольская воздушная гавань дополнительно связала бы с полуостровом Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Сочи. «Региональная авиация» – так обозначил назначение «Бельбека» Дмитрий Овсянников. Пассажиропоток аэропорта предполагается 500-600 тысяч человек в год при сезонной работе с мая по октябрь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в обсуждении министр транспорта подчеркнул, что для этого проекта сначала нужно «провести определенные работы», найти инвестора и обеспечить единое управление для функционирования двух аэропортов «совместно».

Севастопольский аэропорт расположен в 70 км от симферопольского, который остаётся основными воздушными воротами в республику. А значит, работа воздушных гаваней требует «скоординированности, чтобы не отнимать потоки пассажиров и финансовые потоки друг друга».

И Овсянников, и Соколов едины в том, что гражданский сектор «Бельбека» призван стать филиалом «Симферополя».

Кроме того, предполагается, что севастопольский филиал может быть использован и для бизнес-авиации. Средства на обустройства перрона и других частей аэропорта сегодня заложены в федеральную целевую программу (ФЦП). Напоминаем, что в ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года на развитие «Бельбека» предусмотрены 2 миллиарда рублей.

Кто именно займется поиском инвестора для Бельбека, на встрече не уточнялось.

Напомним, в прошлом году именно история с инвестором, наряду с другими нерешенными проблемами, внесла коррективы в развитие «Бельбека», как гражданского аэропорта.

Тогда Дмитрий Овсянников в интервью РИА «Новый День» объяснил ситуацию необходимостью «прятаться» от западных санкций, и, кроме того, намекнул, что за решение о выборе подрядчика отвечает правительство РФ.

Севастополь, Лена Данилова

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