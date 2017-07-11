Нагрели на подпольной рулетке 60 миллионов – в Севастополе судят ОПГ

Утверждено обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые организовали в Севастополе незаконный игорный бизнес.

За время функционирования «казино» они получили 60 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», группа насчитывает 19 человек, которых обвиняют по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере».

В период с марта 2014 по октябрь 2015 года, по версии следствия, в нескольких местах на территории Севастополя обвиняемым удалось создать «предприятия» и извлечь из незаконных азартных игр миллионы дохода.

Дело передано в Ленинский районный суд Севастополя.

Севастополь, Лена Данилова

Севастополь. Другие новости 11.07.17

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