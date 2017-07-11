Привет из Ленинграда: не хочешь в Крым и на Кубань – плати «турдань»

Для выезжающих отдыхать за границу россиян предложили ввести сбор. Инициатива принадлежит депутату заксобрания Ленинградской области Владимиру Петрову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма должна составить 100 рублей с человека за сутки отдыха на заграничных курортах. С соответствующим заявлением Петров обратился к главе Ростуризма Олегу Сафонову.

По мнению Петрова, подобная мера сможет поддержать отечественный летний туризм. Средства депутат предлагает пустить на развитие инфраструктуры и материально-технической базы. В список потенциальных регионов могут попасть Кубань, Крым, Ростов-на-Дону, Кавказ.

«Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья», – считает парламентарий.

Петров полагает, что без господдержки и серьезных инвестиций внутрироссийской туристической отрасли будет довольно сложно конкурировать с дешевыми направления типа Египта и Турции.

Санкт-Петербург, Вера Филатова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.07.17

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