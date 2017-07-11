Госдума поддержала упрощённый способ получения гражданства РФ украинцами

Заявительный порядок отказа от гражданства для украинцев, желающих стать гражданами России, сегодня поддержан Госдумой.

Авторы поправки об упрощённом способе отказа от украинского гражданства предложили вместо справки, которую ранее необходимо было получать в «стране исхода», ограничится нотариально заверенным заявлением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава Комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников предложил схему, при которой «граждане пишут бумагу, в которой они указывают, что отказываются от гражданства Украины, этот документ заверяется нотариально». Один экземпляр остаётся в миграционной службе, второй направляется на Украину.

Этого заявления достаточно, по мнению авторов поправки, чтобы считать человека отказавшимся от украинского гражданства. Подтверждение из незалежной, получить которое сегодня практически невозможно, согласно новому порядку не требуется. Крашенинников добавил, что эта поправка должна быть внесена также в законопроект о присяге при получении гражданства РФ, а также при его отзыве (например, у осужденных за терроризм).

Кстати, вопрос возможности отказа от гражданства Украины поднимался и спикером ГД Вячеславом Володиным в отношении жителей Крыма и Севастополя, о чём писал «Новый День». Володин говорил, что поправка значительно упростит получение гражданства для крымчан, у которых до сих пор возникают с этим проблемы.

Напоминаем, что у этой поправки нашлись и оппоненты. «Что значит, публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое», – заявил бывший заместитель главы ФМС РФ Вячеслав Поставнин. По его словам, Украина продолжит считать таких людей гражданами своей страны, и, в случае если человек, получивший гражданство РФ, окажется на территории Украины, его могут обвинить в соответствующих преступлениях», – цитирует «Коммерсант» президента фонда «Миграция XXI век».

Наблюдатели не берутся предсказывать, примет ли Украина заявление об отказе от гражданства, заверенное российским нотариатом. Однако второе чтение законопроекта с поправкой об упрощённом отказе назначено уже на завтра, 12 июля.

Москва, Лена Данилова

Москва. Другие новости 11.07.17

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