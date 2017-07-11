Нацистский интернационал: на Украине предлагают сделать русских «негражданами» по примеру Прибалтики

На Украине начинается подготовка «закона о негражданстве» для жителей Крыма и Донбасса.

Об этом написал на своей странице Facebook Игорь Мосийчук, депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко (запрещена в РФ). Он озаглавил своё предложение так – «Гражданство не давать. Подданство».

Радикальный нардеп сокрушается, что часть украинцев «Украину не любят», не признают её суверенитет и независимость, но при этом «могут непосредственно влиять на формирование в ней власти и выбор путей развития».

Мосийчук требует, чтобы этот «пробел в законодательстве» был ликвидирован путём введения института негражданства. Этот статус он собирается дать жителям Крыма и Донбасса, имея в виду ДНР и ЛНР. Для них он оставляет статус «подданные». Избирательного права на Украине «подданные» законодательно лишаются.

«Если бы такая система была введена на Украине в 1991 году, мы сегодня не имели бы боевых действий на Донбассе и россиян в Крыму», – пишет Мосийчук.

Чтобы избежать, как он выражается, обвинений в дискриминации, нардеп от Радикальной партии приводит в пример Латвию и Эстонию, которые после выхода из СССР ввели у себя статус «апатрида» – негражданина, лишённого ряда прав в государстве.

Кстати, эта норма закона до сих пор считается в Европе дискриминационной, хотя не помешала принять эти бывшие советские республики в Евросоюз.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 11.07.17

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