Ветслужба Крыма разработала два документа – оба удивили чиновников

Ветеринарной службой Крыма на утверждение Совмина республики были вынесены два постановления, касающиеся животных. Оба вызвали недоумение присутствующих.

Первое касалось перечня пород собак, требующих особых условий содержания. Согласно проекту постановления, собаки 34 пород (алабай, бультерьер, доберман, кавказская и немецкая овчарки, ротвейлер) должны содержаться в особых условиях, в частности, они не должны создавать шум с 23.00 до 7.00 часов.

Вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк напомнила докладчикам, что законы и постановления принимаются для того, чтобы их выполнять. У нее есть собака породы алабай: «У меня собака, которая также входит в список этих пород, я не знаю, как ей запретить лаять с 23.00 до 7.00».

Глава республики Сергей Аксёнов согласился, поручив внести корректировки в текст постановления: «Боюсь, это не все должностные лица выполняют, а вы хотите от собак… Глупые пункты, коллеги. Кто за это будет отвечать? Давайте примем с учетом корректировок».

Второй документ касался участия животных в зрелищных мероприятиях, спорте и организации досуга. Как пояснили разработчики, для участия животных в таких мероприятиях (в том числе фото- и видеосъемки ) нужно получить разрешение, чтобы оградить граждан от болезней, общих для человека и животных. Бесплатные разрешения будут выдаваться в течение трех дней после обращения.

По этому поводу возмутился уже глава Общественной палаты Григорий Иоффе, присутствовавший в Совмине: «У нас принят Закон о гуманном отношении к животным, он предполагает, что никакая съемка с животными не производится! А этот документ так составлен, что, оказывается, можно получить разрешение! Надо более серьезно прописать, что никакая фотосъемка с замученными животными не может получить разрешение! Мне как-то странно, что мы об этом говорим…».

Глава Крыма Сергей Аксенов согласился, что «нельзя оставлять игольное ушко» потенциальным нарушителям закона и попросил Госкомитет по ветеринарии доработать и этот документ.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.07.17

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