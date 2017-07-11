В Севастополе отправили в колонию мать за систематическое истязание пятилетней дочери

Жительница Севастополя получила 6 лет колонии за издевательства над собственной малолетней дочерью. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следствием было установлено, что мать регулярно подвергала пятилетнюю дочь побоям без поводов и причин.

Истязания ребенка начались с января 2014 года. Девочка была в запущенном физическом состоянии и морально подавлена.

«В феврале этого года в одну из больниц Севастополя с многочисленными телесными повреждениями поступила пятилетняя девочка. Следствием и судом установлено, что тяжкие побои ребенку причинила собственная мать. Женщина с силой толкнула дочку, которая ударилась о платяной шкаф, в результате чего разбилась зеркальная полка. За это разгневанная мать нанесла девочке не менее 30 ударов руками и ногами. После этого женщина заставила ребенка убирать осколки, а затем и вовсе ушла из квартиры, бросив избитую малышку одну», – сообщили в ведомстве.

В итоге суд Гагаринского района постановил изъять ребенка у матери, лишить ее родительских прав и назначил наказание в виде шести лет пребывания в колонии.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 11.07.17

Отставки в Крыму не закончились: скоро вновь полетят головы – и большие, и поменьше. / Ветслужба Крыма разработала два документа – оба удивили чиновников. / Нацистский интернационал: на Украине предлагают сделать русских «негражданами» по примеру Прибалтики. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»