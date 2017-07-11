В ЖКХ Крыма взят новый полковник – брошен на Симферополь

В Симферополе сменился очередной директор МУП «Экоград», им назначен Александр Макаров. В ходе оперативного совещания его представил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев: «Человек не местный, с материка. Военный, полковник. Работал в департаменте городского хозяйства».

Как сообщал «Новый День», предыдущий директор проработал с января 2017 года, а позапрошлый был уволен за самовольное введение тарифов на вывоз мусора.

У администрации города с «Экоградом» неровные отношения. То Геннадий Бахарев призывает не платить «мусорщикам» наперед, потому что предприятие доживает последние недели, то между ними воцаряется мир и согласие, городу добавляют мусоровозы, которые не используются в районах. Потом «Экоград» снова критикуют за то, что не весь частный сектор до сих пор охвачен договорами на вывоз мусора.

Эти внешние обстоятельства не мешали насыщенной внутренней жизни МУПа. В мае коллектив предприятия направил главе Крыма Сергею Аксёнову открытое письмо с жалобой на действия руководства предприятия в отношении сотрудников, которых безосновательно заставляли увольняться.

Кроме того, МУПом было объявлено о закупке услуги по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов на полигоне: кто-то должен был вместо «Экограда» возить отходы на полигон до конца 2017 года, цена вопроса составляла более 25 млн руб. Конкурс не выявил победителей из-за отсутствия желающих.

Почти на 2 млн руб. было закуплено шин и покрышек пневматических для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, хотя ни автобусов, ни троллейбусов «Экоград» не имеет.

Остается добавить, что два предыдущих министра ЖКХ Крыма тоже были выходцами из военной среды, имеющими опыт работы в коммунхозе.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.07.17

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