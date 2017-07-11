В Красногвардейске пьянствующий вор-рецидивист взял двойной грех на душу

В Красногвардейского районе задержали местного жителя, обокравшего церковную лавку при храме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в дежурную часть обратился настоятель одного из храмов Красногвардейского района и сообщил, что из церковной лавки пропали серебряные изделия ритуального назначения и деньги, всего на сумму 20 тысяч рублей.

Оперативный отряд, прибывший на место, сразу определил, что злоумышленник мог проникнуть в лавку из расположенного неподалеку помещения, а буквально через несколько часов установили подозреваемого – ранее судимого 34-летнего местного жителя.

Преступник сознался в содеянном, часть украденного имущества, которое он не успел реализовать, вернут на место.

Мужчина пояснил, что совершил кражу ради покупки спиртного. Однако всё продать не успел, и часть ценностей после процессуальных действий вернётся в церковное имущество. Интересно, что на подобный поступок мужчина пошёл не впервые – ранее он уже пытался похитить в этом же храме предметы церковного убранства и культа.

Красногвардейский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до пяти лет.

Красногвардейск, Лена Данилова

Красногвардейск. Другие новости 11.07.17

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