В Сумах окружной суд на пару с местной СБУ ликвидировали Русский культурный центр

На Украине подконтрольные режиму Порошенко суды продолжают уничтожение центров русской культуры.

В Сумах окружной административный суд принял решение о запрете деятельности общественной организации «Русский культурный центр».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные силовики назначили истцом Главное территориальное управление юстиции, потребовавшее принудительного закрытия центра. СБУ значилось «третьим лицом по делу».

Поводом послужил тот факт, что при обысках у учредителя центра были найдены георгиевские ленточки в количестве 702 штуки и флажок РФ.

Напомним, что 4 мая во Львове с помощью исполнительной службы местный Русский культурный центр был принудительно выселен из принадлежащего ему здания.

Сумы, Вера Филатова

Сумы. Другие новости 11.07.17

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