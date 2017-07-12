КТА? На Украине выдумали название российскому Крыму

На Украине продолжают бурную деятельность по реорганизации российского Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», так называемая Автономная республика Крым создана властями Украины после воссоединения полуострова с Россией: органы власти АРК работают в Киеве – чем они занимаются, не понятно, но в 2016 году из госбюджета на их деятельность было потрачено около 3,5 млн гривен. Президент Порошенко поручил конституционной комиссии разработать проект поправок в главный закон относительно статуса Крыма.

В комиссии пришли к выводу, что полуостров необходимо лишить статуса республики, так как термин «республика» указывает на федерализацию, от чего на Украине шарахаются как от чумы.

Но теперь встал новый непростой вопрос – как называть АРК после изменения статуса. По словам депутат Верховной Рады Рефата Чубарова, рабочая группа рассматривает 4 варианта. Один из них – оставить существующее название «Автономная республика Крым», несмотря на намек на федерализацию. Другой – «Крымскотатарская автономия». По словам Чубарова, большинство членов группы склоняются именно к этому названию, собираясь определить автономию как акт реализации крымскотатарским народом права на самоопределение в составе унитарного государства.

Окончательно определиться с украинским названием российского Крыма группа планирует до конца текущей недели.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.07.17

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