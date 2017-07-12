Среда, 12 июля 2017, 10:25 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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КТА? На Украине выдумали название российскому Крыму

КТА? На Украине выдумали название российскому Крыму

На Украине продолжают бурную деятельность по реорганизации российского Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», так называемая Автономная республика Крым создана властями Украины после воссоединения полуострова с Россией: органы власти АРК работают в Киеве – чем они занимаются, не понятно, но в 2016 году из госбюджета на их деятельность было потрачено около 3,5 млн гривен. Президент Порошенко поручил конституционной комиссии разработать проект поправок в главный закон относительно статуса Крыма.

В комиссии пришли к выводу, что полуостров необходимо лишить статуса республики, так как термин «республика» указывает на федерализацию, от чего на Украине шарахаются как от чумы.

Но теперь встал новый непростой вопрос – как называть АРК после изменения статуса. По словам депутат Верховной Рады Рефата Чубарова, рабочая группа рассматривает 4 варианта. Один из них – оставить существующее название «Автономная республика Крым», несмотря на намек на федерализацию. Другой – «Крымскотатарская автономия». По словам Чубарова, большинство членов группы склоняются именно к этому названию, собираясь определить автономию как акт реализации крымскотатарским народом права на самоопределение в составе унитарного государства.

Окончательно определиться с украинским названием российского Крыма группа планирует до конца текущей недели.

Киев, Платон Ефимчук

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© 2017, РИА «Новый День»

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