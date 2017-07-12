Российских пограничников «закрыли» на Украине

Апелляционный суд Херсонской области (Украина) заключил под стражу российских пограничников, задержанных на границе с Крымом 30 июня.

Как уже сообщал «Новый День», украинские пограничники на берегу Перекопского залива обнаружили двух мужчин без документов. Задержанные граждане России – начальник резервной заставы Аскар Кулуб и начальник кинологической группы Владимир Кузнецов сообщили, что исполняли роль нарушителей границы во время учений, но потеряли ориентиры и случайно оказались на территории Украины. Однако им предъявили обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность сопредельного государства. Служба Безопасности Украины (СБУ) заявляет, что они «выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине».

Глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны предлагала обменять российских пограничников на бойцов украинских спецподразделений: «Это единственный на сегодня механизм возвращения наших граждан домой. Для этого те, кто заблудился в степях Южной Украины, должны сесть за решетку. Все основания для этого существуют. Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро», – заявила Фриз.

Российская сторона, в свою очередь, выражала надежду, что инцидент на границе разъясниться и Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов вернутся домой.

Пока же российских граждан заключили под стражу сроком на два месяца.

Херсон, Лена Данилова

Херсон. Другие новости 12.07.17

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