Проблем с водой в Крыму не будет – до осени

Крым обеспечен водой минимум до конца курортного сезона. Об этом заявил глава госкомитета по водному хозяйства РК Игорь Вайль.

Как передает корреспондент РИ А «Новый День», на сегодняшний день в водохранилищах находится 234 миллиона кубометров воды. Это почти на четверть больше аналогичных прошлогодних показателей. Накопители, снабжающие водой Симферопольский район и ЮБК, заполнены практически на 100%.

Ситуация в северных и восточных регионах полуострова по-прежнему напряженная, но, по словам Вайля, объемов воды, накопленных в Белогорском водохранилище, а также подземные источники позволят обеспечить эти территории до октября.

Вся вода, подаваемая в систему водоснабжения Крыма, отвечает требованиям качества, подчеркнул чиновник.

Напомним, в украинский период, согласно официальным данным, Крым потреблял 1,5 – 2 млрд кубометров воды в год. 80% шло на сельхознужды ( в первую очередь, на орошение, остальное – около 400 млн кубометров – на ЖКХ, нужды промышленности и питьевое водоснабжение. После перекрытия Северо-Крымского канала расходы на АПК пришлось резко сократить.

В Крыму есть 23 водохранилища общим объемом 399,5 млн кубометров.

Симферополь, Лиана Макоба

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