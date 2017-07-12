Севастопольцы жалуются на засилье грызунов

Севастополь атакуют крысы. Об этом возмущенно рассказывают жители в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напряженная ситуация сложилась в Ленинском и Гагаринском районах. Крысы свободно разгуливают по Солдатскому пляжу, не смотря на то, что пляж относительно обустроен и передан оператору.

Выступая в эфире местного телеканала, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Лариса Титова переадресовала жителей, жалующихся на проблему, в компетентные структуры. Титова добавила, что департамент здравоохранения этим вопросом не занимается.

Между тем, частные фирмы за услуги по дератизации запрашивают от 3 до 9 тысяч рублей. А коммунальщики дератизацию многоэтажек проводят по остаточному принципу, либо неэффективно.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 12.07.17

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