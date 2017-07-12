Автовокзал Ялты перешел на круглосуточный режим работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, пассажиропоток с началом высокого туристического сезона значительно увеличился.

Теперь ночью на вокзале работает дежурная касса, в рейс отправляются автобусы межрегионального сообщения и работающие в системе «единого билета».

Рассматривается вопрос организации ночного сообщения с Симферополем. Пока первый рейс уходит из Ялты в столицу Крыма в 5:45, последний – в 22:30.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 12.07.17

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