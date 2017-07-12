В Крыму можно отдохнуть за 1,5 тысячи в сутки: рейтинг самых дешевых курортов

В Крыму в разгар лета вполне возможно отдохнуть за 1,5 – 2 тысячи рублей в сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых недорогих и бюджетных курортов России для отдыха на море летом 2017 года.

Самым дешевым водным курортом признано Туапсе (Краснодарский край), второе место заняла Махачкала (Дагестан), замыкает тройку лидеров Судак. Отметим, по отзывам туристов, в Судаке сдается много частного жилья, поэтому уложиться в заявленную сумму вполне возможно. Правда, такие места размещения располагаются, как правило, далеко от моря и не отличаются особым комфортом. За близость к морю, современный ремонт или отель придется заплатить дороже.

Саки занимают в рейтинге 6 место, пропустив вперед Ейск (Краснодарский край) и Ессентуки (Ставропольский край). Следом идут Евпатория и Феодосия. Замыкают десятку Тамань и Новороссийск (Краснодарский край).

Рейтинг курортов составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения летом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.07.17

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