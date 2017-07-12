Украинец пытался попасть в Крым на машине, угнанной в Европе

При въезде в РФ через КПП «Джанкой» задержан гражданин Украины. Он пытался попасть в республику из Херсонской области на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado , который находится в международном розыске с 2008 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», машину, угнанную в Испании, крымские таможенники передали сотрудникам полиции «для проведения дальнейших мероприятий».

Украинские СМИ пишут, что «владелец автомобиля и его супруга не знали о том, что автомобиль может быть краденым».

Джанкой, Лена Данилова

Джанкой. Другие новости 12.07.17

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