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Крым

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Украинец пытался попасть в Крым на машине, угнанной в Европе

Украинец пытался попасть в Крым на машине, угнанной в Европе

При въезде в РФ через КПП «Джанкой» задержан гражданин Украины. Он пытался попасть в республику из Херсонской области на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado , который находится в международном розыске с 2008 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», машину, угнанную в Испании, крымские таможенники передали сотрудникам полиции «для проведения дальнейших мероприятий».

Украинские СМИ пишут, что «владелец автомобиля и его супруга не знали о том, что автомобиль может быть краденым».

Джанкой, Лена Данилова

Джанкой. Другие новости 12.07.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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