В Ялте появился новый градоначальник – пока в статусе ВРИО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ялте прошла внеочередная сессия городского совета. Главным был кадровый вопрос.

На основании личного заявления об отставке по собственному желанию было согласовано досрочное прекращение полномочий главы администрации Ялты Андрея Ростенко.

В ходе заседания было поддержано и решение о назначении временно исполняющим полномочия главы администрации города Ялты. На эту должность депутаты согласовали первого заместителя главы администрации города Елену Сотникову. За данное решение отдали свой голос 24 народных избранника из 27 присутствующих. Она уже приступила к обязанностям.

С ноября 2016 года Сотникова возглавляла ялтинское отделение партии «Единая Россия», а ранее была советником председателя Государственного Совета Крыма Владимира Константинова.

Напомним, на прошлой неделе, при увольнении глав администраций Судака и Ялты, Константинов пообещал, что впредь кандидатуры на посты глав администраций крымских городов будут выбираться с учетом мнения местных жителей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.07.17

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