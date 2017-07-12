Крым лидирует в России по темпам роста ВРП

Крым демонстрирует одни из самых высоких темпов экономического роста в России. Согласно оценке Минэкономразвития за 2016 год Крым занимает 2 место в России по этому показателю, пропусти вперед лишь Еврейская автономная область.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ВРП республики увеличился на 6,9%. Эксперты называют этот рост восстановительным, частично связывая с реализацией ФЦП, а также с ростом добычи.

По мнению министра экономического развития РК Андрея Мельникова, в дальнейшем экономика Крыма должна ускориться до 7% – 9% в год. Напомним, в текущем году из федерального бюджета на реализацию ФЦП в республике должно быть выделено 164,7 млрд руб., а в следующие два года – еще 270,7 млрд руб.

Размер валового регионального продукта в РК по итогам 2016 года оценен в 322 млрд рублей. Опередившая в рейтинге Крым на 0,2% Еврейская автономная область (рост ВРП 7,1%), по данным РБК, имеет ВРП на уровне 50,7 млрд.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.07.17

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