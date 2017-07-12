В Крыму подняли по тревоге Черноморский флот – началась проверка боеготовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южного военного округа, в море вышли ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли – они выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки. Действия подразделений береговых соединений в пунктах постоянной дислокации уже отработаны.

Проверка продлится несколько дней.

Напомним, ранее в Черном море начались учения Sea Breeze – 2017, в которых принимают участие 17 стран, включая США и Украину. Маневры продлятся до 22 июля.

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