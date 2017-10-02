По стопам Кустурицы: главный «таксист» Европы тоже хочет снять фильм в Крыму

Французский актер Сами Насери, главный герой фильма «Такси», заявил, что съемки одной из следующих картин с его участием могут пройти в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом актёр рассказал на международном «Форуме мира», который проходил накануне в Ялте.

«У меня есть очень большой проект по съемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму», – поделился Насери и добавил, что готов посетить полуостров вместе со своей семьей.

«Мне нравится Крым и очень нравится Ялта», – рассказал актер собравшимся поклонникам.

Отметим, что во время своего визита в Крым, Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма и принял участие во вручении наград победителям регионального конкурса «Лучший таксист – 2017».

На Украине уже поспешили внести актера в базу скандального сайта «Миротворец».

Напомним, в 2015 году Насери заявил, что готов «с удовольствием» стать россиянином.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 02.10.17

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