Понедельник, 2 октября 2017, 12:25 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В нескольких ДТП в Крыму пострадали трое детей, есть погибшие

В нескольких ДТП в Крыму пострадали трое детей, есть погибшие

В воскресенье в Крыму произошло 5 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 были травмированы. Среди пострадавших есть дети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Красногвардейском районе водитель автомобиля Daewoo Nexia двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части. В результате автомобиль врезался в стоящий на обочине внедорожник Chevrolet Niva.

По информации ГИБДД, в автомобиле Daewoo Nexia находилось семь человек. Водитель и пятеро пассажиров, среди которых трое детей (2012, 2015 и 2017 года рождения), получили различные травмы. 60-летний пассажир автомобиля погиб.

В Раздольненском районе водитель автомобиля Ваз-21120 ехал со стороны Раздольного в направлении села Воронцовка. Машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП погиб водитель и пострадали два пассажира автомобиля.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 02.10.17

Поклонская обвинила московского политика в гражданской «дедовщине» и пренебрежении к крымчанам – подключилась Комиссия по этике. / В Крыму накрыли штаб религиозных экстремистов. / По стопам Кустурицы: главный «таксист» Европы тоже хочет снять фильм в Крыму.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Военный прокурор Украины ждёт новых смутных времён и предлагает раздать всем по пистолету

На Крымском мосту стартовала укладка асфальта

Забор высок, но и конопля удалась: в Крыму разоблачили криминальную семейку садоводов (ФОТО)

«Фейерверк» в Виннице уничтожил больше снарядов, чем выпущено по Донбассу с 2014 года

Поклонская обвинила московского политика в гражданской «дедовщине» и пренебрежении к крымчанам – подключилась Комиссия по этике

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости