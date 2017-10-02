В нескольких ДТП в Крыму пострадали трое детей, есть погибшие

В воскресенье в Крыму произошло 5 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 были травмированы. Среди пострадавших есть дети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Красногвардейском районе водитель автомобиля Daewoo Nexia двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части. В результате автомобиль врезался в стоящий на обочине внедорожник Chevrolet Niva.

По информации ГИБДД, в автомобиле Daewoo Nexia находилось семь человек. Водитель и пятеро пассажиров, среди которых трое детей (2012, 2015 и 2017 года рождения), получили различные травмы. 60-летний пассажир автомобиля погиб.

В Раздольненском районе водитель автомобиля Ваз-21120 ехал со стороны Раздольного в направлении села Воронцовка. Машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

В результате ДТП погиб водитель и пострадали два пассажира автомобиля.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 02.10.17

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