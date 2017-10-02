Забор высок, но и конопля удалась: в Крыму разоблачили криминальную семейку садоводов (ФОТО)

В Нижнегорском районе на приусадебных участках у супружеской пары нашли 88 кустов конопли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супруги проживают раздельно. Дома у мужчины было найдено 56 кустов растения, у его жены – 32.

«По словам подозреваемых, 41-летней местной жительницы и ее 49-летнего мужа, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались, кусты конопли они якобы выращивали в медицинских целях, для лечения», – сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Наркосодержащие растения были изъяты. Супружеской паре грозит до двух лет лишения свободы.

Фото пресс-службы МВД РК

Нижнегорск, Мария Моссур

Нижнегорск. Другие новости 02.10.17

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