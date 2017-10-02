Военный прокурор Украины ждёт новых смутных времён и предлагает раздать всем по пистолету

На Украине предлагают легализовать ношение оружия для граждан страны.

Как передает корреспондент «Новый День», вооружить народ предложил главный военный прокурор Украины генерал-лейтенант юстиции Анатолий Матиос.

Ничего страшного в вооруженных соотечественниках Матиос не видит, так как сам ежедневно носит с собой табельное оружие.

«Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь», – заявил генпрокурор «незалежной».

Закон, позволяющий гражданам страны владеть короткоствольным огнестрельным оружием, украинские парламентарии собираются принятьуже этой осенью.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.10.17

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