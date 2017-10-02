На Мангуп-Кале не удаётся потушить пожар – задействован вертолёт

В Бахчисарайском районе на одном из склонов горы Мангуп-Кале минувшей ночью произошел пожар, который до сих пор не удалось потушить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь возгорания составляет около одного гектара. Тушение осложняется порывами сильного ветра до 17 метров в секунду, а также тем, что личному составу приходится работать и прокладывать рукавную линию на сложных труднопроходимых участках с горным рельефом местности.

В связи с этим руководство главка МЧС РФ по РК приняло решение привлечь авиацию МЧС России. В понедельник утром к месту пожара вылетел Ми-8 МЧС России с водосливным устройством общим объемом 3,5 тонны воды.

«Пока работа ведется. Причины возгорания будут выяснять эксперты после проведения полной ликвидации ЧП», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по РК.

Чтобы огонь не распространился к ближайшему населенному пункту, с помощью инженерной техники проводится опашка территории для создания естественной преграды.

Сейчас в зоне ЧП работают 67 человек и 13 единиц техники.

Бахчисарай, Мария Моссур

Бахчисарай. Другие новости 02.10.17

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