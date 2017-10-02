В Севастополе повздорили братья с Дальнего Востока – один убит, другой сидит

В Севастополе по горячим следам задержали убийцу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 сентября в селе Черноречье на берегу реки Черная было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Благодаря взаимодействию сотрудников следственного управления, уголовного розыска МВД Севастополя и показаниям бдительных жителей города, убийцу нашли и задержали по горячим следам.

Им оказался 39-летний житель Приморского края, который приехал в Севастополь вместе с родным братом.

По данным следствия, 25 сентября текущего года в ходе распития спиртных напитков между родственниками возникла ссора по малозначительному поводу. В результате конфликта обвиняемый нанес родному брату несколько ударов по голове, от полученных травм потерпевший скончался.

Преступник задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.10.17

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